Пермские студенты сыграют в футбол на стадионе «Звезда»

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Фото: Константин Долгановский

В Татьянин день, который традиционно считается днём российского студенчества, на стадионе «Звезда» сыграют сборные пермских вузов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Учащиеся технического (ПНИПУ) и педагогического (ПГГПУ) университетов на футбольном поле выяснят, кто сильнее. В обеих сборных хватает воспитанников пермского футбольного клуба «Амкар», который является организатором мероприятия. Представители студенчества также выступили с предложением уже в следующем году организовать турнир пермских ВУЗов и приурочить его именно ко Дню студента.

Начало встречи — 25 января в 15:00. Вход свободный.