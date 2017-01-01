В Перми пройдёт Открытый зимний кубок России по гонкам дронов

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13-17 февраля на площадке Выставочного центра «Пермская ярмарка» (г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59) состоятся Дни робототехники в Пермском крае. Это крупнейшее робототехническое мероприятие, в рамках которого жителей и гостей региона ждёт множество интересных встреч, выставка инженерных и творческих проектов, робототехнические соревнования школьников.

В течение пяти дней в Перми состоится сразу несколько робототехнических соревнований федерального и международного уровня. В частности, Открытый зимний кубок России по гонкам дронов — первые зимние российские соревнования гоночных квадрокоптеров для российских и зарубежных команд и робототехнические соревнования по экстремальной робототехнике «Робототехника безопасности» совместно с МЧС РФ. Кроме того, на «Пермской ярмарке» состоится всероссийский фестиваль First Russia Open.

Также в рамках Дней робототехники пройдёт открытый окружной фестиваль «Робофест Урал», победители которого получат право участвовать во Всероссийском молодёжном робототехническом фестивале «РобоФест-2018» в Москве 7-9 марта 2018 г.

Отметим, все мероприятия проводятся в рамках федеральной Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», которая объединяет более 100 тыс. молодых людей из 70 регионов нашей страны, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Организаторами Дней робототехники в Прикамье выступают министерство образования и науки Пермского края, АНО «Пермский центр развития робототехники» при поддержке Фонда поддержки социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное Дело», федеральной Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

Отметим, в настоящее время министерством информационного развития и связи Пермского края совместно с экспертным сообществом разрабатывается региональная Программа развития цифровой экономики, которая, в том числе, включит направление по развитию робототехники.