Прокуратура Прикамья выявила незаконный пункт в приказе РСТ Региональная службы по тарифам в добровольном порядке отменила нарушающие права граждан положения

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Фото: Ирина Молокотина

Прокуратура Пермского края обратилась в суд об оспаривании п.5 (1) приказа Региональной службы по тарифам от 27 сентября 2017 года № СЭД-46-09-24-5 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для жилых многоквартирных домов».

Основанием для заявления явились результаты прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что данным пунктом на граждан, проживающих в жилых многоквартирных домах, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, была незаконно возложена обязанность по внесению платы за отопление с учетом повышающего коэффициента в размере 1,1.

Применение указанной нормы могло повлечь увеличение платежей за тепло на 10%, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Однако в ходе судебного заседания Региональная служба по тарифам отменила оспариваемый пункт в добровольном порядке. В пресс-службе ведомства «Новому компаньону» сообщили, что РСТ планомерно снижает нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях.

«Повышающие коэффициенты были установлены для тех домов, где есть техническая возможность поставить общедомовой прибор учёта тепловой энергии, но по каким-то причинам его нет. В результате совместной проработки этого вопроса с прокуратурой Пермского края Региональная служба по тарифам отменила данную норму для конечных потребителей, но управляющие организации (УК, ТСЖ и иже с ними), обслуживающие такие дома, платить будут с учётом этого коэффициента. Они несут ответственность перед собственниками за надлежащее управление домом, что мешает установить общедомовые приборы учёта? Это повышает прозрачность взаимоотношений», — объяснили в РСТ.

В связи с отменой оспариваемого пункта Пермский краевой суд принял решение о прекращении производству по делу.

«Новый компаньон»