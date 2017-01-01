В этом году в Прикамье планируют достроить восемь проблемных домов Краевое правительство и ОНФ по-разному оценивают масштабы проблемы обманутых дольщиков в регионе

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 23 января, комитет по развитию инфраструктуры Законодательного ссобрания Прикамья заслушал доклад о работе краевого правительства по содействию в завершении строительства проблемных жилищных объектов в регионе. О текущей ситуации депутатам рассказал замминистра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх.

По её словам, на сегодняшний день в официальном реестре регионального минстроя числятся 15 объектов незавершённого строительства. Три из них — высокой степени готовности (ул. Мира, 5А и ул. Окулова, 62 в Перми и Сиреневый бульвар, 5 в Чайковском) — должны были быть введены в эксплуатацию в 2017 году, однако застройщики не успели устранить недостатки, выявленные инспекцией госстройнадзора. В результате сроки сдачи объектов были перенесены на первый квартал текущего года. Также в 2018 году планируется сдать в эксплуатацию ещё пять объектов: ул. Теплогорская, 22, ул. Островского, 30, ул. Макарова, 23, ул. Ким, 14 в Перми и Бабичева, 4Б в ЗАТО «Звёздный».

Ввод в эксплуатацию ещё пяти недостроев запланирован на 2019 и 2020 годы. При этом самым проблемным объектом, по признанию Фаины Минх, является Первый пермский микрорайон в селе Лобаново. Согласно оценкам ведомства, достройка его будет стоить порядка 800 млн руб. На сегодняшний день проведено полное обследование объекта, определены параметры застройки и подготовлено технико-экономическое обоснование. 30 января пройдет собрание дольщиков, на котором будет рассмотрен вопрос о создании жилищно-строительного кооператива. От того, какое решение примут граждане, будут зависеть дальнейшие шаги.

В ответ на это сопредседатель регионального штаба ОНФ Геннадий Сандырев напомнил собравшимся, что изначально весь бюджет строительства Первого пермского микрорайона оценивался в 700 млн руб. Он поинтересовался у Фаины Минх, почему достройка этого объекта будет стоить дороже, чем первоначально запланированная стоимость всего проекта. Чиновница сообщила о том, что изначально проект не предусматривал необходимые работы по водопонижению на этом участке, а также создание системы водоотведения со строительством очистных сооружений. При доработке проекта его стоимость существенно выросла. «Мы говорим фактически о новом строительстве. Что-то нужно перестраивать, а что-то — просто сносить», — заявила Фаина Минх.

Также Геннадий Сандырев отметил, что в официальный реестр минстроя Пермского края, по его мнению, входят далеко не все недострои, которые реально являются проблемными. Господин Сандырев считает, что на сегодняшний день можно говорить по меньшей мере о 28 таких объектах на территории Прикамья.

«Новый компаньон»