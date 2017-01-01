Ветхие дома в центре Перми будут расселять без участия частных компаний Депутаты, представляющие интересы застройщиков, подняли вопрос о развитии застроенных территорий

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Сегодня, 23 января, на пленарном заседании городской думы депутат Михаил Бесфамильный поинтересовался у представителей администрации Перми, почему с июля 2017 года ни один участок не был выставлен на торги по программе развития застроенных территорий.

«Хотелось бы понять, почему на протяжении последних восьми месяцев не было разыграно ни одного земельного участка. При этом есть хорошая практика — в прошлом году компания «Талан» выкупила за 200 млн руб. земельный участок, и ещё на 50 млн расселила ветхое жильё. Соответственно, и бюджет получил деньги, и люди переехали в нормальное жильё, которое соответствует определённым стандартам. Если бы бюджетных денег на расселение хватало, то вы бы могли сказать, что «будем сами этим заниматься, и не хотим выставлять земельные участки». Но это ведь не так», — возмутился депутат.

Арсен Болквадзе добавил, что использование механизма развития застроенных территорий — это единственный способ, позволюящий расселить ветхое жильё без привлечения бюджетных средств. При этом список земельных участков не формируется и заинтересованным застройщикам не предоставляется.

Первый заместитель главы администрации Виктор Агеев пояснил, что документ об участках, которые можно осваивать в режиме развития застроенных территорий, уже подготовлен и будет вынесен на заседание гордумы в феврале-марте.

После этого слово взял глава Перми Дмитрий Самойлов и сообщил, что за все годы использования этого механизма уровень участия частных инвестиций в среднем по городу не превышает 15%.

«В любом случае 85% расселения происходит за счёт муниципального бюджета. Такие примеры как «Талан», когда застройщик платит за площадку и расселяет аварийные дома, в нашем городе, безусловно, есть. Но это счастливое исключение. В своё время мы выставляли на конкурс кварталы №№116 и 117 в центре города, но не сложилось. Из-за ограничения высотности застройщик, который выиграл конкурс, разорвал эти отношения. Сейчас мы уже чётко видим, что будем расселять эти два квартала за счёт бюджета, и, привлекая краевые инвестиции, получим 1,5 га земли в центре города, которые сможем использовать полностью. И, наверное, дальше мы будем двигаться именно в этой логике. Все центральные площадки, которые расположены в нашем городе, с учетом дефицита земельных ресурсов, будем расселять за счёт инвестиций из городского и краевого бюджета. А по расселению аварийного жилья, скажем так, не в центре города, мы выработаем алгоритм и будем взаимодействовать с вами», — обратился к застройщикам мэр Перми.

При этом Дмитрий Самойлов отметил, что ни для кого из застройщиков не является секретом, что власти привлекают строительные компании к участию в строительстве социальной инфраструктуры.

«Уже рассказывали об опыте «Кортроса». Город получит бесплатно детский сад. Также компания приобрела права на земельный участок около гимназии №17, поэтому у этого уникального учебного заведения появилась возможность строительства нового корпуса. В микрорайоне «Ива» тоже идёт строительство детского сада, а потом начнётся строительство школы. Так что, коллеги, давайте находить механизмы взаимодействия, выгодные как городу, так и застройщикам», — добавил глава Перми.

Однако Михаил Бесфамильный с утверждением, что инвесторы помогают городу в расселении ветхого жилья всего на 15%, не согласился.

«Я предполагаю, что если бы был план по работе с этими инвесторами, то было бы не 15%, а все 50%. Приведу пример с тем же «Таланом». Компания потратила 200 млн руб. и должна была в первом квартале выйти на строительство, чтобы все деньги вернуть обратно. Они ведь кредитовались под «развитие застроенных территорий». Но когда они пришли на постановку на кадастровый учет, выяснилось, что на их земельный участок залез какой-то другой. Департамент земельных отношений по каким-то причинам поставил на кадастровый учет иной земельный участок», — сообщил Михаил Бесфамильный.

По словам депутата, в такой ситуации компании приходится потратить ещё от трёх до шести месяцев на решение проблемы: переделать проект межевания или выиграть суд. «Инвесторы просто не будут заходить в наш город и заниматься развитием застроенных территорий, так как не понимают, когда фактически смогут начать возвращать свои деньги», — пояснил депутат.