Весной «Единая Россия» проведёт ребрендинг

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Фото: permkrai.er.ru

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак в эфире программы «Полный контакт» на «Вести ФМ» рассказал о новых направлениях работы партии «Единая Россия» в период избирательной кампании президента РФ и после неё.

В частности, он сообщил о создании политуправления, введении системы рейтингования региональных отделений «Единой России», создании новых возможностей для кадрового лифта внутри партии за счёт партийных учёб, а также о проведении ребрендинга партии.

Андрей Турчак напомнил о роли и месте «Единой России» в президентской кампании. «Мы — президентская партия, партия, которую создавал Владимир Путин. Партия, которая представляет более двух миллионов членов «Единой России» и её сторонников по стране. Поэтому мы, естественно, активно интегрируем в кампанию, и наша главная задача — донести до избирателей важность этих выборов, потому что следующие шесть лет будут определяющими для развития страны, экономики, места России», — заявил Андрей Турчак.

Сразу после президентских выборов будет проведен ребрендинг партии. «После выборов президента будет реализовываться ребрендинг «Единой России». Обсуждение будет проходить на разных площадках», — сообщил секретарь Генсовета партии.

Кроме того, Турчак сообщил, что в «Единой России» заново будет создано политическое управление. «Еще раз хочу повторить формулу — «Единая Россия» не партия фракции, это фракция партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов. Партийная повестка должна задаваться самой партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента», — отметил он.

Кроме того, весной будет введена система рейтингования отделений партии, которая позволит определить эффективность их работы. «Системы рейтингования до сих пор не было — мы её будем вводить весной. Я бы не стал сегодня называть успешных или отстающих», — отметил Андрей Турчак.

При этом развитию кадрового лифта в «Единой России» будет способствовать возобновлённая партийная учеба. «Мы запустили несколько проектов, включая возрождённый проект партийной учёбы — когда мы сможем поднимать активистов муниципального уровня до уровня регионов, до федерального уровня. Это — возможность коммуникации, кадрового лифта не только внутри партии, но и в рамках тех программ, которые реализует исполнительная власть, в рамках президентской программы «Лидеры России», — заявил Андрей Турчак.

Надо отметить, что все обращения слушателей, поступившие во время эфира, секретарь Генсовета партии возьмёт на контроль и передаст их в работу коллегам по «Единой России» в регионах.





