«Три-З» берет новые высоты Весной федеральная сеть современных офтальмологических центров «Три-З» открывает клинику в Москве

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Медицинский директор группы компаний «Три-З» Инна Злотникова

В группу компаний «Три-З» входят три офтальмологические клиники в Краснодаре, Ессентуках и Перми, а также 33 диагностических центра в семи регионах страны. Как сообщила медицинский директор группы компаний «Три-З» Инна Злотникова, все клиники холдинга работают по единым стандартам с использованием лучших мировых практик коррекции зрения и хирургии катаракты, а также лечения других заболеваний глаз.

«У нас в холдинге огромное количество врачей. И мы понимаем, что наши хирурги учились не в одном институте и заканчивали не одну и ту же ординатуру или аспирантуру. Они все умеют делать операции. Но где лучшая технология, практика? У нас есть медицинский совет, где мы собираемся с профильными хирургами, анализируем наши результаты, говорим, что было хорошо, а что можно улучшить, обсуждаем новости, а также нюансы применяемых методик и использования расходных материалов. Мы понимаем, что если что-то меняем, улучшаем, то делаем это везде, во всех бизнес-единицах», — пояснила Инна Злотникова.

Без очков жить удобнее и интереснее

В 2017 году специалисты клиник выполнили более 31,5 тыс. операций, из которых 8,5 тыс. — это операции по лазерной коррекции зрения, направленные на решение проблем пациентов с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Больше всего количество таких операций выросло в клинике в Ессентуках — на 24%. «Рост говорит о том, что всё больше пациентов начинают понимать, что без очков жить намного лучше, удобнее и интереснее. И чтобы избавиться от неудобств, выбирают именно «Три-З»», — добавила медицинский директор компании.

Врачи «Три-З» применяют все популярные методики, включая самые современные, которые позволяют восстановить зрение в особых случаях и позволяют вернуться к привычному образу жизни уже на следующий день после процедуры.

«Сегодня в краснодарской клинике мы используем методики, которые не требуют долгосрочного восстановительного периода. Наши специалисты прооперировали своих детей, а это высшая степень доверия. Ведь для своего ребенка всегда хочется самого лучшего. Именно это мы предлагаем всем нашим пациентам», — отметила главный врач клиники «Три-З» Краснодар, врач вышей категории, профессор РАЕН Карина Гурджиян.

В Ессентуках и Перми применяется полностью лазерная технология коррекции зрения, при которой практически исключается «человеческий фактор». Необходимые для коррекции зрения параметры в виде цифр передаются напрямую из диагностических приборов в систему хирургического оборудования. Врач в этом случае осуществляет контроль за работой приборов в операционной.

Инна Злотникова пояснила, что в этих регионах методики, предложенные «Три-З», являются передовыми и самыми современными. «Мы стремимся к тому, чтобы пациенты наших клиник получали только качественные услуги и тщательно следим за тем, что нового появляется в мире офтальмологии. Внедряя и оттачивая до совершенства какую-то технологию в одном подразделении, мы постепенно запускаем ее в остальных клиниках. Так что в Ессентуках и Перми также будут обновления», — рассказала медицинский директор компании «Три-З».

Здоровые глаза в любом возрасте

В клинике «Три-З» помогают пациентам разных возрастов: от новорожденных и до пожилых людей. В 2017 году детские отделения «Три-З» посетили около 30 тыс. пациентов. Выросло количество детских выездных диагностик в районы. «Один из принципов работы «Три-З» — территориальная доступность, поэтому мы не ждём, пока пациенты приедут к нам в центральные клиники, а обеспечиваем дополнительные приёмы в наших диагностических центрах», — пояснила Инна Злотникова.

В прошлом году хирурги офтальмологических клиник «Три-З» провели более 13,5 тыс. операций по удалению катаракты с имплантацией ИОЛ. При этом главный врач клиники «Три-З» Краснодара отметила, что в последние годы заболевания глаз, связанные с возрастными изменениями, стали встречаться всё раньше.

«Если ещё 20 лет назад это была проблема пожилых людей, то сейчас признаки катаракты имеются и в 40-50 лет. Это связано с нарушениями обменных процессов. И нашим образом жизни: низкая физическая активность, повышенные зрительные нагрузки и неправильное питание, к сожалению, усугубляют ситуацию», — пояснила Карина Гурджиян.

«У нас есть собственный банк хрусталиков — более 50 видов, чтобы максимально удовлетворить потребности пациента. Причём в каждой ценовой категории есть выбор разных фирм-производителей. Мы имеем возможности для решения практически любой задачи, поставленной пациентом», — пояснила Инна Злотникова.

Достижения и рекорды

Также в клинике «Три-З» проводят имплантацию факичных интраокулярных линз (ФИОЛ), позволяющую вернуть зрение пациентам, которым противопоказана лазерная коррекция. Имплантация таких линз применяется в особо сложных случаях: при высокой степени близорукости (до -30 диоптрий), а также тонкой и искривлённой роговице. При этом такие линзы изготавливаются индивидуально с учетом анатомических особенностей глаза пациента.

«Когда у пациента высокая степень близорукости, он вынужден носить очки с толстыми стёклами, а это крайне неудобно. Причём в таких случаях очки или контактные линзы часто не решают проблему полностью. Мы ставим факичную линзу, и пациент может забыть о плохом зрении на долгие годы. Только представьте себе счастье человека, когда он понимает, что теперь видит лучше, чем до операции при использовании очков и контактных линз», — отметила главный врач клиники «Три-З» г. Краснодар.

В 2017 году в клиниках «Три-З» было имплантировано 45 факичных линз. По данным единственного поставщика импортных факичных интраокулярных линз в России, группа компаний «Три-З» является рекордсменом по количеству имплантированных ФИОЛ среди российских клиник.

Ещё одно достижение клиники — это внедрение PRP-технологии. «При центральном разрыве сетчатки мы используем обогащённую тромбоцитами собственную плазму крови пациента, а «не зашиваем разрывы иголкой и ниткой». Эту технологию уже высоко оценили в профессиональном сообществе офтальмологов, наши врачи стали докладчиками нескольких научных конференций, и теперь технология внедряется и в других клиниках», — отметила медицинский директор группы компаний «Три-З».

Также по результатам прошлого года число витреоретинальных вмешательств — сложнейших операций на стекловидном теле и сетчатке — выросло по группе компаний на 22%. Максимальный рост числа операций показала клиника в Перми — 77%. Это связано с тем, что с начала 2017 года витреоретинальные операции стал выполнять офтальмохирург пермской клиники.

Карина Гурджиян отметила, что с первого дня клиника работает по принципу «хирургии одного дня». В то время в России таких клиник было очень мало, а в Европе и Америке по этой технологии оперировали уже десятки лет.

«Принцип «хирургии одного дня» — это когда пациент приходит к нам на диагностику, проходит все лабораторные исследования и в этот же день оперируется. Человек может получить высокое зрение за один день. При этом у нас прооперированные пациенты не нуждаются в стационаре, так как все процедуры в клинике проводятся амбулаторно. Даже после операций на стекловидном теле и сетчатке в течение двух часов пациенты самостоятельно отправляются домой или в отель. На следующее утро они приходят к нам на обязательный послеоперационный приём без повязок, только в солнцезащитных очках», — пояснила главный врач клиники «Три-З» г. Краснодар.

Обновление стиля и планы

18 января стартовала новая версия корпоративного сайта. По словам генерального директора группы компаний «Три-З» Алексея Маныча, сайт стал более удобным для посетителей: современный минималистический дизайн, удобная навигация, расширенный функционал и быстрая скорость загрузки. Кроме того, новая версия сайта полностью адаптирована для мобильных устройств.

Генеральный директор группы компаний «Три-З» Алексей Маныч

«Мы пришли к выводу, что всё должно быть просто и лаконично. Те, кто заходит на сайт клиники заботы о зрении, должны быстро найти нужную информацию, ведь это в большинстве случаев люди, которым нужна офтальмологическая помощь. Поэтому здесь важна доступность информации, удобство перехода из раздела в раздел и быстрая скорость загрузки. При этом это должно быть информативно и читаемо», — сообщил Алексей Маныч.

Также 2018 год войдет в историю развития группы компаний «Три-З» важным событием — открытием клиники заботы о зрении в Москве.

«В столице много клиник, но в большинстве случаев это частные кабинеты, которые оказывают только отдельные офтальмологические услуги. «Три-З» же открывает большую клинику, площадью 1,5 тыс. кв. м, с унифицированным набором медицинских услуг и высоким сервисом, который может поддерживать только федеральная есть. Мы понимаем, что Москва — сложный рынок. Но наши стандарты и наш подход к пациентам позволят взять новую высоту», — отметил генеральный директор группы компаний «Три-З».