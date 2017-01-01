Прикамье войдёт в федеральную программу по финансированию социальной инфраструктуры

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22 января состоялась рабочая встреча заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) Александра Плутника.

На совещании был поднят вопрос об участии Прикамья в федеральной программе по финансированию социальной инфраструктуры в рамках комплексного освоения территорий. Предполагается, что регион присоединится к федеральной программе к 2019 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Как отметил Максим Решетников, принципиальная позиция Минстроя и АИЖК касается не просто увеличения объемов строительства, но и перехода к более качественному жилью и формированию городской среды. «Для нас важно сотрудничество с АИЖК: у Агентства накоплен большой объем компетенций, опыта, которые позволяют при проектировании проектов учитывать все интересы жителей. Нам было бы полезно с этой точки зрения провести дополнительную ревизию имеющихся проектов застройки», — подчеркнул глава региона.

Гендиректор АИЖК заявил, что Агентство готово оказывать помощь Пермскому краю. «Мы договорились, что будем привлекать совместно лучших мировых консультантов для того, чтобы они развивали территории в соответствии с последними мировыми тенденциями. Внутри города можно строить много жилья, совершенно разного, разной этажности, повышать плотность застройки и сохранять при этом историческую среду», — рассказал Александр Плутник.

Напомним, в целях формирования комфортной городской среды в 2017 году в Прикамье было благоустроено 520 дворов, 80 территорий общего пользования. На эти цели направлено 770 млн руб., из них 423 млн руб. — из федеральной казны и 346 млн руб. — из краевого бюджета.





