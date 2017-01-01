Сбербанк напоминает пермякам о правилах безопасности

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Фото: Константин Долгановский

Сбербанк продолжает развивать современные сервисы дистанционного банковского обслуживания, позволяя клиентам пользоваться банковскими услугами в круглосуточном режиме, в любое время и в любом месте. Однако развитие технологий привлекает внимание и мошенников, которые изобретают всё новые схемы в отношении клиентов банков, управляющих своими счетами посредством электронных средств платежа.

Схемы мошенничества могут быть абсолютно разнообразными. Так, одна из новых мошеннических схем основана на виртуальной автоматической телефонной станции, которую злоумышленники покупают у сотового оператора. Облачная АТС оформляется на одноразовую сим-карту, после чего номер станции изменяется на реально существующий номер конкретного банка.

Поэтому никогда не сообщайте посторонним лицам (в том числе сотрудникам банка) персональные данные, которые должен знать только клиент: PIN-код, CVV-код (цифры на обратной стороне карты), срок действия карты, идентификатор и пароль в интернет-банкинг, одноразовые пароли для проведения операций, контрольная информация по картам. Именно эта информация является надёжной защитой для ваших банковских карт.

Также среди распространенных вариантов мошенничества: email-рассылка, sms/mms-рассылка, сообщения через различные интернет-ресурсы (начиная с социальных сетей и заканчивая новостными сайтами). Данные сообщения могут содержать ссылки на вирусное программное обеспечение, перейдя по которым клиент заражает свое устройство.

Сбербанк напоминает: информация о движении средств по счетам банковских карт клиентам направляется банком исключительно в виде SMS-сообщений. SMS от Сбербанка имеют следующие отличительные признаки:

• Сбербанк при рассылке SMS по картам всегда обращается адресно, в сообщении всегда указываются последние цифры номера карты держателя.

• SMS-сообщения Сбербанка по картам рассылаются с короткого номера 900 (для ряда регионов допускается отправка с номеров 9000,9001, 8632, 6470, SBERBANK). Официальные номера Контактного центра 8-495-500-5550 и 8-800-5555550 используются только для приёма входящих звонков в банк, с них SMS-сообщения не рассылаются.

Для обеспечения безопасности средств на счетах банковских карт Сбербанк напоминает: если полученные сообщения «от банка» вызывают любые сомнения или тревогу, необходимо сразу позвонить в Контактный центр по официальным телефонам, номера которых размещены на оборотной стороне карты или на интернет-сайте Сбербанка.

При любых подозрениях на компрометацию паролей посторонними лицами (в т.ч. представившимися сотрудниками банка) или запросах на выполнение неинициированных клиентом операций, следует незамедлительно обратиться в службу помощи банка.

По сообщению пресс-службы пермского отделения ПАО Сбербанк

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