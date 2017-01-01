Пермские музеи и ПГГПУ подписали соглашение о сотрудничестве

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Пермский краеведческий музей, Пермская государственная художественная галерея, Музей современного искусства PERMM и Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет подписали договор о сотрудничестве.

Стороны договорились о реализации образовательных технологий с использованием музейных ресурсов и применением современных форм и методов обучения, стажировке преподавателей и практике студентов, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.



Так, ПГГПУ будет проводить экспертизу образовательных программ всех трёх музеев, оказывать помощь в организации и проведении научно-исследовательской работы их сотрудников. Музеи, в свою очередь, обеспечат площадкой практические занятия и педагогическую практику в области музейного дела и музейной педагогики студентов ПГГПУ, выделят специалистов для обучающей и стажёрской педагогической практики.

«Пермский краеведческий музей заинтересован в таком сотрудничестве. Наше музейное собрание позволяет разрабатывать образовательный контент, используя различные подходы, есть большой опыт работы со школьной, детской и семейной аудиторией. В целом это большая методическая база, которая может быть использована в любом учебно-образовательном процессе. Объединив усилия, мы сможем выйти и на качественно новый уровень взаимоотношений в контексте «музей и школа», — отмечает заместитель директора по развитию ГКБУК «Пермский краеведческий музей» Татьяна Вострикова.