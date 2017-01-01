В региональном штабе Владимира Путина будет четыре сопредседателя

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Краевым штабом действующего главы государства и кандидата в президенты РФ Владимира Путина будут руководить четверо сопредседателей, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Это член регионального штаба «Общероссийского народного фронта» и президент пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилёва, член краевой общественной палаты, координатор акции «Бессмертный полк» Анна Отмахова, управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев и художественный руководитель пермского «Театра юного зрителя» Михаил Скоморохов. Об этом изданию рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Вячеслав Григорьев. По его словам, штаб начал свою работу.

Отметим, что Анастасия Гилева и Анна Отмахова являются доверенными лицами Владимира Путина. Кандидатуры Александра Иноземцева и Михаила Скоморохова, по данным «Ъ», поданы в центральную избирательную комиссию.