Губернатор Прикамья представил учительницу школы №127 к награде

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес президента России Владимира Путина представление к награде учителя СОШ №127 Наталии Шагулиной. Глава региона предложил наградить учителя медалью «За отвагу».

Напомним, в результате происшествия 15 января 2017 года в пермской школе №127, было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Трое, учитель Наталия Шагулина и двое подростков, были направлены в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу №4, 9 детей — учеников 4-ого класса, были направлены в Краевую детскую клиническую больницу №15.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края