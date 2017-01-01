Ресурсонабжающую компанию оштрафовали за ограничение прав инвалидов

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Здание Центрального отделения ПАО «Пермэнергосбыт» на Чернышевского, 11а в Перми не соответствует требованиям законодательства в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, высота расположения расчетных касс, высота окон обслуживания, параметры тамбура, высота порогов не соответствуют нормативам. Пандус и лестничный марша центрального входа установлен с нарушением, отсутствуют тактильные указатели и контрастные маркировки.

Суд оштрафовал юридическое лицо на 20 тыс. руб. Дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении директора «Пермэнергосбыта», находится на рассмотрении мирового судьи.

В ПАО «Пермэнергосбыт» сообщили, что исправление выявленных недостатков уже началось. «Приятно, что активисты-общественники и прокуратура Свердловского района уделяют такое пристальное внимание работе нашей компании. Обязуемся исправить выявленные недочеты в разумные сроки. Так, не дожидаясь упомянутого выше решения мирового судьи, в офисе на Чернышевского, 11а было оборудовано окно для приёма посетителей с ограниченными возможностями. На очереди — оборудование пандуса. Хочется подчеркнуть: я уверен, что неравнодушная общественность продолжит свою работу по выявлению аналогичных недостатков в офисах других компаний и административных зданиях органов государственной власти всех уровней. Для них там работы — непочатый край», — сообщил пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев.

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