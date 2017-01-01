В Прикамье начался приём заявок на конкурс социальных и гражданских инициатив

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В этом году грантовый фонд конкурса составляет более 69,5 млн руб. В 2018 году максимальная сумма финансирования одного проекта увеличена с 500 тыс. до 3 млн руб.

Основная цель конкурса — поддержка некоммерческих организаций в их начинаниях, реализации инициатив, необходимых обществу. Заявки будут принимать с 19 января по 7 февраля.

В Администрации губернатора Пермского края ждут проекты, направленные на патриотическое воспитание детей и молодёжи, поддержку ветеранских организаций, профилактику социально опасных форм поведения граждан, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта, укрепление межнационального согласия и гражданского единства, развитие детского и молодежного общественного движения и другие. Полный перечень номинаций, подробные условия участия в конкурсе опубликованы на сайте Администрации губернатора.