Городской департамент градостроительства и архитектуры возглавит Мария Норова

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Фото: Константин Долгановский

Кандидатуру Марии Норовой на пост начальника департамента предложил глава Перми Дмитрий Самойлов. По информации «Нового компаньона», губернатор Прикамья Максим Решетников согласовал переход замминистра в городской департамент градостроительства и архитектуры.

В настоящее время Мария Норова работает заместителем министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, где занимается вопросами распоряжения имуществом и управления предприятиями, земельными отношениями.

«Мария Викторовна имеет большой опыт работы, начинала свою деятельность с простого специалиста в Пермском районе. В министерстве проявила себя как профессионал, нацеленный на результат. Курировала вопросы имущества, деятельность госучреждений и акционерных обществ. Вела сложные проекты. Из последнего — сделка по покупке территории завода им. Шпагина. Сложнейшая процедура была завершена в кратчайшие сроки. Безусловно, мне очень не хочется расставаться с таким профессионалом, но мы будем и дальше работать единой командой. Желаю ей удачи на новом месте!», — прокомментировал назначение Марии Норовой министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров.

Мария Викторовна Норова родилась в Перми в 1982 году, в 2003 году с отличием окончила Российский Государственный торгово-экономический университет в Москве. Её стаж государственной службы составляет более 14 лет.

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