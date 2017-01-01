Земсобрание Краснокамска поддержало проведение публичных слушаний

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 22 января, депутаты Земского собрания Краснокамского муниципального района поддержали проведение публичных слушаний о преобразовании в городской округ. 11 парламентариев проголосовали «за», один воздержался.

Публичные слушания назначены на 6 февраля 2018 года.

Напомним, 10 января в Краснокамске в результате публичных слушаний была поддержана инициатива по созданию городского округа и рекомендована к рассмотрению в гордуме. На прошлой неделе, 18 января инициативу преобразования города и района в городской округ единогласно поддержали депутаты городской думы Краснокамска.

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