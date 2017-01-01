«Торговля — не самая амбициозная цель» Пермские бизнесмены позитивно оценили перспективы сотрудничества с ОАЭ

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Фото: Константин Долгановский

Так, предварительными результатами бизнес-миссии поделился председатель совета директоров ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуард Хайруллин: «В результате бизнес-миссии мы получили четыре реальных контакта, по которым уже ведутся переговоры. Нашей продукцией заинтересовались бизнесмены не только на рынке ОАЭ, но и на рынке Пакистана, — прокомментировал Эдуард Хайруллин итоги бизнес-миссии. — Сейчас мы проводим переговоры по открытию дилерского центра нашей компании на территории Дубая. Эмират Дубаи — большой транспортный хаб, отсюда наша продукция сможет направляться во все страны Аравийского полуострова».

Пермское ООО «ТЭССО» успело обсудить с потенциальными арабскими партнерами возможность строительства завода на территории ОАЭ. «По итогам работы мы увидели заинтересованность со стороны сразу нескольких компаний, четыре компании запросили более подробную информацию о нашей продукции, чтобы более предметно рассмотреть варианты сотрудничества, — говорит директор по развитию ООО «ТЭССО» Игорь Горячев. — Сейчас компания «Lootah Group of Companies» рассматривает наши наработки с точки зрения адаптации под свой рынок — это очень важно для дальнейшей реализации. Кроме того, мы обсудили и возможность строительство нашего завода по сборке на территории Арабских Эмиратов. Надо сказать, что после презентации ко мне подошло очень много людей, в том числе и пермские компании, с которыми мы уже договорились о встречах для реализации совместных проектов».

По словам руководителя компании ITPS Леонида Тихомирова, за два дня бизнес-миссии получилось дать толчок партнёрским отношениям, которые уже сформированы, и наладить новые перспективные связи, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

Генеральный директор ООО «Красный октябрь» Александр Суслопаров также позитивно оценил результаты поездки. По его словам, в настоящее время арабские страны могут стать естественными партнёрами Пермского края по поставке лесопродукции из нашего региона.

«На данный момент наши дубайские коллеги покупают пиломатериалы в Румынии, а фанеру — в Китае. В принципе Пермский край может свою нишу на этом рынке занять. Получив политическую поддержку на самом высоком уровне, я думаю, этот рынок сбыта для нашей продукции мы откроем. И уже в течение первого квартала пиломатериалы, которые производит наша комапния, мы уже поставим в Дубай», — рассказал он.

Топ-менеджер отметил также, что «торговля — не самая амбициозная цель».

Александр Суслопаров, генеральный директор ООО «Красный октябрь»:

— Куда более многообещающими были переговоры по реализации совместного проекта по производству фанеры для строительного рынка Дубая с общим объёмом инвестиций примерно 4 млрд руб., которые будет предусматривать инвестиции как в Пермском крае, так и с арабской стороны. Условия такого совместного сотрудничества — это предмет для следующей встречи, которая состоится у нас в Перми, и где, я думаю, мы уже придём к какому-то результату. Думаю, что положено правильное начало, и Пермский край получит прямые иностранные инвестиции, новые рабочие места и, самое главное, новые технологии.

Представители арабской стороны озвучили заинтересованность в продукции прикамских компаний. Так, собственник инвестиционного фонда «Duwaya Investment» господин Абель Хамид Дувайа подчеркнул, что фонд заинтересован в партнёрстве с IT-предприятиями, а также компаниями нефтегазовой отрасли. «Нам очень интересны в качестве партнёров IT-компании, компании нефтегазовой отрасли. Нам также интересны новейшие технологии. И в партнёрстве с российскими компаниями мы могли бы их разработать. В настоящее время мы уже ведём переговоры с рядом российских компаний, направленные на развитие долгосрочных партнёрских отношений», — говорит господин Абель Хамид Дувайа.

Отметим также, что ожидается ответный визит делегации из Объединённых Арабских Эмиратов в Прикамье для оценки масштабов и методов производства пермских компаний.

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