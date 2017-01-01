Крематорий на кладбище «Восточное» могут построить до конца 2021 года Администрация Перми подготовила проект постановления о заключении концессионного соглашения по созданию крематория

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Как сообщается в документе, концессионера выберут путём открытого конкурса. О проведении отбора объявят не позднее 16 марта. Пока постановление администрации города находится на стадии обсуждения.

Объект на Восточном кладбище планируют сдать в два этапа. В рамках первого пускового комплекса за три года и два месяца с даты заключения соглашения концессионер обязан ввести крематорий в эксплуатацию, достроить водонапорную башню, противопожарный резервуар, общественный туалет, административно-бытовой корпус, колумбарные стены вместимостью не менее 5 тыс. ячеек, установить не менее двух кремационных печей, подключить сети коммуникаций и заключить договоры с ресурсоснабжающими компаниями. Ещё через три года нужно построить колумбарные стены вместимостью не менее 10 тыс. ячеек, установить дополнительные одну-две кремационные печи и полностью завершить работы по благоустройству территории.

Инвестор должен вложить в создание крематория не менее 338,5 млн руб. Концессионная плата по соглашению установлена в размере 1,5 млн руб. Договор заключат на срок 49 лет. Концессионер получит право осуществлять ритуальные услуги. Кроме этого он может изготавливать и продавать предметы похоронного ритуала, организовывать прощальные обеды и музыкальное сопровождение похорон, осуществлять соответствующие транспортные услуги, а также предоставлять на территории крематория места в аренду для оказания услуг и продажи товаров, нужных для погребения.

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