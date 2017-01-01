Теплоснабжение в Саранах восстановят до конца дня

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21 января с 00.30 до 10.30 произошла остановка котельной и отключилось электроснабжение в посёлке Сараны Горнозаводского района, в результате чего произошло размораживание теплотрассы и отключилось центральное теплоснабжение.

В 10.30 котельная была запущена, однако выяснилось, что общая циркуляция на теплотрассе есть, но теплоноситель поступает не во все дома. В 20.00 21 января в результате мониторинга было выявлено перемерзание труб теплоснабжения в местах ввода в восьми жилых многоквартирных домах с населением 137 человек, 24 из них — дети. Жизнедеятельность этих домов не нарушена, поскольку дома оснащены печным отоплением и есть запас дров есть.

Причина перемерзания вводов в жилые дома — снижение давления теплоносителя в системе отопления, связанное с образованием трещины на задвижке ЦТП.

Всего котельная отапливает 26 многоквартирных домов, в которых проживает 405 человек, в том числе 133 ребенка, а также три социальных учреждения (общеобразовательную школу, детский сад, ФАП).

На место происшествия выезжали глава Горнозаводского муниципального района Александр Афанасьев, председатель КЧС и ОПБ Горнозаводского района Денис Буренин. Всего для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 20 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС.

Работы по замене задвижки на ЦТП и выходу работы котельной на полную мощность запланированы на 22 января 2018 года. Полностью восстановить теплоснабжение рассчитывают сегодня до конца дня.





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