Сегодня в Прикамье ожидается самая неблагоприятная погода за последние семь лет

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Фото: Константин Долгановский

По данным ГИС-центра ПГНИУ, днем и вечером 22 и 23 января в на всей территории Пермского края ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 8-13 м/с, порывы до 17м/с. По востоку Прикамья возможны порывы ветра до 22 м/с.

В первой половине дня 22 января произойдет понижение температуры по центральным и северным районам края до -18…-24°, по востоку до -25…-28. Во второй половине дня ожидается снег — 6-8 мм осадков — и метель. Подобного сочетания сильного ветра, низкой температуры воздуха и большого количества осадков в виде снега в Пермском крае не было с 1 декабря 2010 года.

Техника выйдет на прометание проезжей части и расчистку пешеходных дорожек днём, сообщает пресс-служба администрации Перми. Уборка будет производиться на центральных улицах районов, по которым следует общественный транспорт. Затем будут убраны дороги с меньшей интенсивностью движения. Для того, чтобы не затруднять движение, расчистка улиц от снега будет проводиться в ночное время. В ночь планируется задействовать не менее 250 единиц техники.

Пермякам рекомендуется по возможности не пользоваться личным транспортом, при движении быть более внимательными и соблюдать скоростной режим.

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