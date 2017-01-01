Пермский филиал «УРАЛХИМа» подвёл итоги благотворительной деятельности в 2017 году

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2017 году направил на социальные и благотворительные программы 10,9 млн руб.

В минувшем году Индустриальный район Перми, в котором находится предприятие, отметил 45-летний юбилей. В связи с этим в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — регионам» в фонд Индустриального района были направлены средства на проведение праздничных мероприятий, благоустройство и выпуск районной газеты. Кроме того, в подарок жителям района в сквере около Пермского дома народного творчества «Губерния» была высажена яблоневая аллея.

Подшефная для «ПМУ» пермская школа №132 в 2017 году отметила 50-летний юбилей. В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — детям» она получила от предприятия современное проекционное оборудование для конференц-зала. Также благодаря спонсорской помощи филиала «ПМУ» на пришкольной территории был завершён проект по созданию учебно-методического ландшафтного комплекса «Природная лаборатория».

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — образование и наука» в Пермском государственном аграрно-технологическом университете имени академика Д.Н. Прянишникова в октябре 2017 была открыта обновлённая лаборатория минеральных удобрений. На стенах аудитории расположились наглядные стенды о видах и правилах использования подкормок для растений, а для лабораторных работ передано два десятка образцов продукции холдинга «УРАЛХИМ».

Среди важнейших направлений благотворительной деятельности компании — программа «УРАЛХИМ — ветеранам».По ней филиал «ПМУ» осуществляет поддержку Совета ветеранов завода. Сегодня в этой организации состоит около 360 бывших работников, которые за счёт средств предприятия ежеквартально получают материальную помощь, ведут активную творческую и спортивную жизнь, посещают массаж и бассейн, участвуют в специально организованных для них праздничных мероприятиях.

В 2017 году в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — спорту» особое внимание компания сосредоточила на развитии в Пермском крае такого вида спорта как плавание. Помощь не ограничилась финансовыми ресурсами. В июне минувшего года Общественную организацию «Федерация плавания Пермского края» возглавил директор филиала «ПМУ» Алексей Аверьянов. Он сконцентрировал усилия на отладке текущей работы Федерации, организации соревнований и привлечении спонсорских средств. В 2017 году на состязаниях российского и международного уровней пермские пловцы завоевали 72 медали. Впервые за несколько лет в 2017 году спортсменке Пермского края присвоено звание «Мастер спорта международного класса», ещё шесть спортсменов выполнили норматив на звание «Мастер спорта». По результатам региональных Чемпионата и Первенства выявлены перспективные спортсмены, которые вошли в сборную края.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Уже два года отрасль минеральных удобрений переживает спад. Однако холдинг «УРАЛХИМ» не сокращает благотворительную деятельность в регионах присутствия предприятий группы. Так и в Перми в рамках благотворительных программ компании филиал «ПМУ» в 2017 году реализовал ряд интересных и полезных для региона проектов. В 2018 году эта работа будет продолжена. Например, по программе «УРАЛХИМ — спорту» особое внимание мы, как и в прошлом году, сосредоточим на развитии плавания в Прикамье. В частности, планируем поддержать проведение Чемпионата Пермского края по плаванию и ряда других региональных стартов.

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570