В Перми открылась выставка фотографий «Дикая природа России»

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В пятницу, 19 января, в Фестивальном доме прошло торжественное открытие выставки фотографий «Дикая природа России» журнала о природе, истории и науке «National Georaphic Россия». Фотовыставку из 170 лучших фоторабот представил лично главный редактор журнала «National Georaphic Россия» Андрей Паламарчук. Пермь стала завершающим городом, где представили фото за 2016 год.

Фотоконкурс «Дикая природа России» и одноимённую выставку журнал «National Georaphic Россия» проводит уже седьмой год. Около 200 лучших работ жюри выбирает из десятков тысяч фотографий, присылаемых со всех уголков России. Фотоработы представлены в 14 номинациях. Из них — «Подводная съемка», «Юные таланты», «Природа в чёрно-белых тонах», «Заповедная Россия», «Фотоистория», «От заката до рассвета», «Пейзажи», «Макросъёмка»,«Птицы», «Млекопитающие», «Растения», «Мамы и детёныши» и специальная номинация «Энергия жизни».

Традиционно выставка открывается в столице. Потом едет в Санкт-Петербург, а далее движется по Волге к Уралу, объезжая десятки городов. Со слов Андрея Паламарчука, в скором времени выставка фоторабот за 2017 год откроется в Петербурге.

В число лучших попали работы наших земляков. Так, пермяк Сергей Жигалов сделал фото под названием «Нежность». На нём изображён Южно-Камчатском заказник у Курильского озера.

«Это не просто красивые картинки — это свидетельства красоты нашей дикой природы и того, что она нуждается в защите и заботе. Если человек будет вести себя по отношению к природе так, как он ведёт себя последние десятки и сотни лет, то от природы может ничего не остаться уже при нашей жизни или наших детей. Этого не должно случиться. Я надеюсь, выставка помогают лишний раз задуматься, что мы должны сделать для того, чтобы дикая природа существовала как можно дольше», — сказал Андрей Паламарчук.

Кроме того, на выставке представлены работы шеф-фотографа журнала «National Georaphic Россия» Андрея Каменева. Одна из его фотографий — «Закат над дельтой Дона» — сделана летом 2016 года, когда фотограф совместно с редакторами журнала исследовал существующие и потенциальные возможности дельт южных рек России для экотуризма. Итогом работы стала детальная карта заповедных участков дельт с отмеченными ареалами птиц, животных и растений. Всего на выставке представлено 10 работ с экспедиции.

Работа выставки продлится в Перми до 28 января. Со вторника по пятницу фотоработы можно увидеть с 18:00 до 21:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни — с 12:00 до 21:00. Вход свободный.

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