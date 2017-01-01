«ЕвроХим»вошёл в ТОП-10 социально ответственных компаний России

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«ЕвроХим» третий год подряд входит в число лидеров индексов РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» среди крупнейших российских компаний.

Индекс «Ответственность и открытость» на основе 70 показателей оценивает уровень раскрытия информации о компаниях, включая экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты. Индекс «Вектор устойчивого развития» оценивает динамику результативности в области устойчивого развития. Таким образом, «ЕвроХим» в очередной раз подтвердил свои высокие позиции среди наиболее открытых и динамичных российских компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Аэрофлот», РЖД, АЛРОСА.

В Пермском крае «ЕвроХим» реализует крупнейший инвестиционный проект по строительству Усольского калийного комбината. Общий объем инвестиций — 115 млрд руб. Сейчас на предприятии трудятся уже более 1200 сотрудников. В будущем, при выходе на проектную мощность, на комбинате будет создано до 3000 рабочих мест. Для привлечения сотрудников и для создания максимально комфортных условий для их проживания компания «ЕвроХим» реализует программу «Качественная среда для жизни», в рамках которой строит жилые микрорайоны в городах присутствия. Так, в настоящее время в Березниках продолжается строительство нового жилого микрорайона «ЕвроХим». В четвертом квартале 2017 года началось строительство 18 домов первой очереди, из них пять планируется сдать уже в конце 2018 года.

Индексы РСПП в области устойчивого развития рассчитываются ежегодно Российским союзом промышленников и предпринимателей на основе публичной отчетности крупнейших по объему реализации компаний (RAEX 600 и РБК 500) и являются первым и пока единственным российским инструментом независимой оценки компаний, внесённым в Международную базу по рейтингам устойчивого развития (GISR).

Пресс-служба ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»

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