Детский омбудсмен в Прикамье предлагает бороться со школьным насилием цензурой в интернете Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова предложила подумать о новых запретах после нападения в школе №127

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Светлана Денисова

Фото: Константин Долгановский

На своей странице в Facebook детский омбудсмен сообщила, что, во-первых, было предложено автоматически блокировать и сделать невозможным создание групп, которые негативно воздействую на психику детей. Например, поощряют деструктивное поведение детей, нарушение закона, насилие и т.п.

Во-вторых, по словам Светланы Денисовой, необходимо контролировать сеть Telegram на предмет открытых и закрытых групп, чатов, пропагандирующих продажу наркотиков или продающих наркотики, оружие или людей. «В сети Telegram есть стикеры-наркотики и много неконтролируемых сообществ. А скоро будет своя криптовалюта для совершения внутренних продаж», — пояснила детский омбудсмен.

В-третьих, предлагается создать информационные государственные ресурсы для школьников. В- четвёртых, сделать в соцсетях детские аккаунты с привязкой к аккаунту родителя и ограниченным доступом к контенту. «Или родители должны заводить для детей специальные SIM-карты с ограниченным уровнем доступа к ресурсам», — добавила Светлана Денисова.

В-пятых, было предложено ввести в школах уроки по информационной безопасности и просвещение родителей о том, как сделать безопасным интернет дома, в смартфонах у детей и т.д. Причём, по словам детского омбудсмена, эти вопросы раз в год нужно поднимать ещё на общегородских родительских собраниях.

Все предложения находятся на стадии обсуждения.

Напомним, нападение на детей школы №127 случилось 15 января в 10:20 утра. По версии следствия, двое вооружённых ножами подростков пришли в школу, зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. После этого обвиняемые нанесли удары ножом друг другу. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору». 17 января молодых людей арестовали на два месяца. После выписки из больницы их переведут в СИЗО. Выяснилось, что один из подростков интересовался стрельбой в американской школе и был подписан на несколько тематических групп в соцсетях.

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