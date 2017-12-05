Анна Кузнецова предложила наградить пермскую учительницу за мужество при защите учеников

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова попросила рассмотреть вопрос о государственной награде для учительницы школы №127.

«Действия Натальи Шагулиной по защите учеников были сопряжены с риском для её собственной жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов, доказали её принципиальность и искреннюю приверженность профессиональному долгу», — говорится в телеграмме, которую Анна Кузнецова направила губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

Напомним, нападение на детей школы №127 случилось 15 января в 10:20 утра. По версии следствия, двое вооружённых ножами подростков пришли в школу, зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. После этого обвиняемые нанесли удары ножом друг другу. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору». 17 января молодых людей арестовали на два месяца. После выписки из больницы их переведут в СИЗО.

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