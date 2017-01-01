Глава ТСЖ «Молодёжный» осуждена за хищение более 5 млн. рублей

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Фото: Ирина Молокотина

Орджоникидзевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летней жительницы краевой столицы, управляющей ТСЖ «Молодёжный» в Перми.

Экс-директор признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения), п.«б» ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Установлено, что с мая 2012 года по декабрь 2016 года обвиняемая, занимая указанную должность и используя свои управленческие функции, распоряжалась поступающими от жильцов ТСЖ денежными средствами. При этом умышленно не рассчитывалась за теплоресурсы и водоснабжение при наличии достаточных платежей от квартиросъёмщиков. В результате ресурсоснабжающим организациям ПАО НПО «Искра» и ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», добросовестно предоставлявшим услуги, был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере — превышающий 4,9 млн. руб.

Несмотря на задолженность перед кредиторами, денежные средства ТСЖ направлялись Царицыной на выплаты премий, услуги по ландшафтному дизайну, приобретение мебели и оргтехники у организации, возглавляемой родственником осужденной, иные нужды ТСЖ, не являющиеся первоочередными либо неотложными, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Кроме этого, экс-руководитель наличными получала денежные средства от жильцов многоквартирного дома, уплаченные в счёт долга по квартплате, предназначенные для нужд ТСЖ, которые не вносила в кассу или на расчётный счет Товарищества, обращала их в свою пользу. Таким образом было похищено более 140 тыс. руб.

В результате противоправных действий управляющей ресурсоснабжающим организациям ПАО НПО «Искра» и ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», а также ТСЖ «Молодёжный» был причинен крупный материальный ущерб.

Суд, с учётом позиции государственного обвинения, приговорил виновную к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 55 тыс. руб, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по управлению многоквартирными домами, сроком на 3 года. За гражданскими истцами признано право на удовлетворение гражданских исков. В целях возмещения вреда сохранен арест, ранее наложенный на имущество осуждённой.

Экс-директор ТСЖ «Молодёжный» на оглашение приговора не явилась, нарушив ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, и скрылась. В настоящее время она объявлена судом в федеральный розыск.

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