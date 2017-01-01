Президент РАН: Пермская наука занимает передовые позиции в РФ и мире

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В Пермском крае проходит выездное совещание руководителей региональных научных центров Российской академии наук. В рамках масштабного мероприятия на площадке Уральского отделения РАН ведущие учёные России обсуждают вопросы развития науки, ее взаимодействия со сферой образования и реальным сектором экономики.

Губернатор Пермского края Максим Решетников провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России Михаилом Котюковым и президентом Российской академии наук, академиком РАН Александром Сергеевым.

Глава Прикамья отметил, что поддержка пермской науки – это инвестиции в будущее края. «Отличительной особенностью Пермского края от других регионов является формирование треугольника реального сектора экономики, науки и образования. У нас выстроена вся система взаимодействия: мы поддерживаем образование, молодёжь, науку и промышленность. Сейчас нам важно определить долгосрочные проекты, которые, опираясь на потребность реального сектора экономики, вовлекали бы науку. Она, в свою очередь, формировала бы запас в образовательной сфере, привлекала молодёжь», — подчеркнул во время выступления Максим Решетников.

Пермский край выбран для проведения выездного совещания руководителей региональных научных центров РАН не случайно, об этом заявил руководитель ФАНО России Михаил Котюков. По его словам, В Прикамье уже есть результаты, интересные и перспективные наработки, которые могут превратиться в конкретные продукты производства и вывести российские технологии на новый уровень.

«В регионе глубокий потенциал, и серьёзные связи с промышленностью, и вовлечённость краевых властей. Это очень важно. В рамках выездного совещания мы обмениваемся опытом, отвечаем на практические вопросы, ищем новые пути кооперации и сотрудничества между представителями российской науки», — сказал Михаил Котюков.

Президент Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев обратил внимание, что в Пермском крае есть несколько важных направлений академической науки, занимающих передовые позиции в РФ и мире. Он также отметил, что в рамках круглых столов выездного совещания учёные поднимут вопрос ускорения процесса превращения академических наработок в конкретные результаты для нашей экономики, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Выездное совещание руководителей региональных научных центров РАН включает в себя круглые столы по вопросам: «Роль Пермского ФИЦ УрО РАН в развитии науки, инноваций и образования в Пермском крае», «Становление и развитие федеральных исследовательских центров» и «Особенности и организация функционирования ФИЦ в ФАНО, РАН и региональных отделениях РАН».

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