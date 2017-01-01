В Перми водитель автобуса приговорён к лишению свободы за ДТП

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В краевой столице суд вынес приговор в отношении ранее судимого 44-летнего водителя автобуса, опрокинувшегося в кювет на трассе Пермь-Краснокамск. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пассажиров.

Суд приговорил водителя автобуса к одному году лишения свободы в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания мужчине запрещено управлять транспортными средствами на срок 2,5 лет, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Пермскому края.

Напомним, в июле 2017 года на ул. Якутская произошла авария. Рейсовый пассажирский автобус №160 НЕФАЗ следовал из Краснокамска в Пермь. У автобуса лопнуло колесо, вследствие чего водитель автобуса на повороте не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса в кювет. Восемь человек попали в пермские больницы.

Позже выяснилось, что пассажирский автобус нелегально перевозил людей. Перевозчик «Автодан Плюс» был исключён судом из реестра в апреле 2017 года.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Быстрый поиск ДТП общество приговор суд Пермь

Агент 570