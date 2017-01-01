В Пермь приедет путешественник Евгений Ковалевский В ПГНИУ он прочитает лекцию о самосовершенствовании и возможностях развития человека

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В Пермском университете на открытом заседании Российского географического общества выступит путешественник и профессор Российской академии естествознания Евгений Ковалевский. Тема его выступления – «Формирование личности через экстремальное вхождение в природу», сообщает пресс-служба ПГНИУ.

На лекции Евгений Ковалевский расскажет о возможностях развития человека и его самосовершенствовании через вхождение в естественную природу. Выступление путешественника будет сопровождаться демонстрацией авторских видеоматериалов, снятых на сплавах-первопрохождениях, при покорении Эвереста, в первом в мире кругосветном плавании на надувном парусном катамаране, в этнографических исследованиях в Королевстве Бутан.

Евгений Александрович Ковалевский – учёный, общественный деятель, обладатель титула «Выдающийся путешественник России», кандидат технических наук, профессор РАЕ. Совершил более 100 походов и экстремальных путешествий в СССР, России, Гималаях, Мировом океане.

Лекция состоится 24 января в 15.15 в 202 ауд. 8 корпуса. Вход свободный.

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