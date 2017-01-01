Депутат Госдумы РФ Александр Карелин встретился с молодыми пермяками

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Александр Карелин

Фото: Константин Долгановский

Депутат Государственной думы РФ, Герой России, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин пообщался с пермской молодёжью.

На встречу с Александром Карелиным во Дворце молодёжи собрались спортсмены, молодой актив, школьники и студенты, а также именитые спортсмены региона, общественные деятели, представители исполнительной и законодательной власти Перми и Пермского края. Общение участников мероприятия было весьма разноплановым по тематике и неформальным по характеру, сообщает пресс-служба городской администрации.

В начале беседы Александр Карелин рассказал о формировании и воспитании спортивного характера и духа, о собственном опыте преодоления трудностей, о пути к успеху. По его мнению, «успех достигается по трём обстоятельствам: это желание, вдохновение и жадность — до впечатлений, ощущений возможности что-то изменить».

После приветственной части трёхкратный победитель Олимпийских игр ответил на вопросы молодёжи. Пермяки интересовались вопросами патриотического воспитания, развития массового спорта в России, спрашивали у депутата об общественной и политической деятельности.

Визит Александра Карелина в Прикамье состоялся в связи с подготовкой к проведению в Перми масштабного спортивного мероприятия, которое состоится в октябре, — юбилейного, XX Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.

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