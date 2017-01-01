Руководство ПАО «ММК» с рабочим визитом приехало в Прикамье

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Делегация специалистов ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» во главе с генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым в ходе рабочего визита встретилась с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым и посетила Лысьвенский металлургический завод.

Павел Шиляев представил губернатору стратегию развития группы компаний ММК, а также рассказал о перспективах Лысьвенского металлургического завода. Напомним, в декабре 2017 года Лысьвенская металлургическая компания вошла в состав группы ПАО «ММК».

Максим Решетников выразил заинтересованность в дальнейшем развитии ЗАО «ЛМЗ»: «Правительство Пермского края заинтересовано в том, чтобы в регионе развивалась промышленность, росли объемы производства и продаж готовой продукции, а люди получали достойную зарплату, и в этом мы готовы оказывать вам всестороннюю помощь и поддержку».

На пресс-конференции по итогам посещения ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» Павел Шиляев отметил: «Данная производственная площадка хорошо интегрируется в группу компаний ММК и в перспективе будет способствовать расширению её продуктовой линейки. В конечном счёте это повысит совокупную эффективность и конкурентоспособность группы ММК. Мы сформировали программу ЗАО «ЛМЗ» на 2018 год с существенным увеличением производства. Думаю, что нынешний год станет для лысьвенского завода периодом «раскрутки» производства и завоевания рынков».

В 2017 году персонал металлургической компании был загружен на две трети, но уже сейчас люди работают с полной загрузкой, добавил топ-менеджер. Для выполнения плановых показателей 2018 года на заводе расконсервируют и введут в работу агрегат № 3. В числе приоритетных задач предприятия — загрузка всех производственных мощностей, освоение новых видов продукции и повышение эффективности производства, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

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