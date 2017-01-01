Московский архитектор проиграл иск к правительству Пермского края Победитель конкурса Perm Museum XXI получил отказ во взыскании 1,11 млн рублей с региональных властей

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Фото: bernaskoni.com

Московский архитектор Борис Бернаскони получил отказ во взыскании 1,11 млн рублей с правительства Пермского края. В то же время Ленинский районный суд Перми отказал в удовлетворении встречного иска властей к нему на 1,55 млн руб., сообщает РБК Пермь.

В 2008 году Борис Бернаскони победил в международном конкурсе на лучший архитектурный проект здания музейного центра Perm Museum XXI. С победителем обязались заключить договор на разработку проекта на дальнейших его стадиях.

Премия в $100 тыс. за победу была получена, однако проект не получил развития. Соглашением от 5 мая 2014 года между региональным министерством культуры, КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» и Бернаскони было предусмотрено выплатить ему компенсацию в $50 тыс. Затем архитектору предложили согласиться с дополнительным условием, где данная сумма была обозначена в 1,78 млн руб. — по курсу ЦБ РФ на дату подписания соглашения о компенсации (35,72 руб. за $1), рассказывает агентство.

Однако по поручению от 10 декабря 2014 года ОАО АКБ «Урал ФД» не смог перечислить 1,55 млн руб. на указанный архитектором валютный счёт. Средства были отправлены 30 декабря 2014 года — после того, как стали известны реквизиты рублевого счёта.

Бернаскони не согласился и потребовал компенсацию с учётом резко возросшего курса американского доллара (56,68 руб. за $1 на 30 декабря 2014 года). Согласно расчёту, приобщённому к гражданскому делу 31 октября 2017 года, невыплаченная компенсация была оценена в 911,6 тыс. руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в течение 890 дней превышают 208,2 тыс. руб.

Представитель правительства Пермского края Анастасия Парфёнова ответила встречным иском о признании недействительным соглашения от 5 мая 2014 года. «Бернаскони является гражданином России и перечисление компенсации в долларах США противоречит федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», — отметили в краевом правительстве.

Распоряжением правительства Пермского края от 27 ноября 2013 года признаны утратившими силу отдельные нормативные акты, в том числе распоряжение от 22 июня 2011 года «Об архитектурных проектах». Соответственно, отсутствовали правовые основания для подписания с Бернаскони соглашения о компенсации. Помимо признания этого документа недействительным, ответчик попросил взыскать с истца выплаченные ему 1,55 млн руб.

Судья Александр Алексеев 18 января отказал в удовлетворении обоих исков. Московский юрист Роман Воротников, представляющий интересы Бориса Бернаскони, заявил РБК Пермь о намерении обжаловать вынесенное решение.

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