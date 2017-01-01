В Прикамье выросли долги за газ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По данным на 1 января 2018 года просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» составила 3,1 млрд руб.

Среди территорий Пермского края худший результат по расчётам за газ в 2017 году показали Пермь (прирост долга — 35,7 млн руб.), Губаха (прирост — 104,8 млн руб.), Кунгур (прирост — 104,1 млн руб.), Кизеловский (прирост — 60,4 млн руб.) и Очёрский (прирост — 24,4 млн руб.) районы. Рост долгов в этих территориях возник во многом за счёт неэффективного управления муниципальным теплоснабжающим комплексом. При этом если в предыдущие годы задолженность в Перми снижалась, то в 2017 году долги за газ ТСО в краевой столице увеличились, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

Ряд территорий по итогам 2017 года продемонстрировали положительный результат. Закончили год без долгов за газ Добрянский, Частинский, Юсьвинский, Ординский, Куединский районы. Снижение задолженности за газ показали ТСО в Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Пермском, Карагайском, Березовском, Оханском, Бардымском, Еловском районах, ЗАТО Звездный. Этому способствовала, помимо прочего, совместная работа «Газпром межрегионгаз Пермь», муниципалитетов и правительства Пермского края.

Кроме того, положительная тенденция с состоянием расчётов за газ наметилась с рядом предприятий в территориях, где ситуация с задолженностью последние годы оставалась хронически тяжелой. Так, предприятия МУУП «Теплоэнергоремонт» в Лысьве и «Гарант-М» в Александровском районе значительно снизили прирост долга за газ. По мнению заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по работе с социально значимой категорией потребителей Сергея Волегова, это связано с тем, что эти предприятия с приходом туда новых руководителей стали эффективнее.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570