В Прикамье почти 65% организаций остаются прибыльными

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Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 64,9%, сообщает Пермьстат. Общая сумма прибыли за первые 11 месяцев 2017 года — 168,2 млрд руб., что на 1,5% выше уровня аналогичного периода предыдущего года.

Кроме того, с января по ноябрь 2017 года крупными организациями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в сумме 175,6 млрд руб., что на 2,7% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. При учёте организаций не учитывались субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации, бюджетные учреждения и организации с численностью до 15 человек.

В целом по Прикамью 69,6% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в объёме 191,5 млрд руб. Эта сумма на 1,7% выше, чем в январе-ноябре 2016 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 8,1% и составила 15,9 млрд. руб.

Большая часть сальдированной прибыли края — 90,1% — получена организациями промышленных производств. Объём прибыли по итогам 11 месяцев 2017 года достиг 158,1 млрд руб.

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