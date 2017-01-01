Пермские нефтяники наградили лучших районных журналистов Прикамья

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18 января в центральном офисе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» наградили победителей конкурса «Чёрное золото Прикамья». Дипломы и денежные премии получили 5 районных газет, 4 телеканала и 12 журналистов.

Всего конкурсная комиссия рассмотрела 340 материалов, которые поступили из 25 районных средств массовой информации. Оценивались работы о производственных успехах, социальной и благотворительной деятельности нефтяников в регионе, которые вышли на экраны и в печать в течение 2017 года. Публикации в газетах, радиорепортажи и телесюжеты жюри оценивало по трём традиционным номинациям: «Лучшая редакция районной газеты», «Лучшая редакция районной телекомпании» и «Лучший журналист». Отдельная номинация была посвящена прошедшему Году экологии.

«Во многом благодаря журналистам жители Пермского края видят, какова роль нефтяников в развитии региона. Производственные успехи и открытие социальных объектов в районах деятельности: больниц, школ, детских садов, наши совместные праздники, фестивали, акции и десятки других мероприятий. Это больше тысячи упоминаний в СМИ за год — большая работа, которая заслуживает признания и благодарности», — сказала председатель конкурсной комиссии, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алёна Булатецкая.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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