В Пермь может приехать зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов
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По информации «Нового компаньона», визит заместителя председателя правления, члена совета директоров ПАО «Газпром» Виталия Маркелова в Пермь запланирован на 6 февраля.
Ожидается, что он посетит выставку на НПО «Искра», на которой будут представлены новейшие разработки пермских предприятий. Кроме того, в краевой столице запланировано совещание с участием Виталия Маркелова и краевых властей.
Напомним, в последний раз Виталий Маркелов посетил Пермь 9 ноября 2016 года. В рамках визита зампредседателя правления ПАО «Газпром» и тогда губернатор Пермского края Виктор Басаргин проинспектировали ход строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на Бродовском тракте, 15.
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