РСТ ограничила рост тарифов для потребителей ПАО «Т плюс»

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Фото: Сергей Копышко

Региональная служба по тарифам Пермского края проверила исполнение заявленных инвестиционных программ ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Т плюс Новые решения» и исключила из тарифов компаний на 2018 год 707 млн руб: 585,3 млн из тарифа «Т Плюс», 86 млн из тарифа «ТНР» и 35 млн из тарифа «ПСК». Эти компании не в полной мере выполнили заявленные мероприятия инвестпрограмм 2016 года.

При расчёте тарифов организации учитывается ряд критериев, среди которых — инвестиции компании в коммунальную инфраструктуру. «Т плюс», например, тариф на 2016 год был посчитан с учетом инвестпрограммы в 1,1 млрд руб., ПСК (вместе с ОСП «Котельные») — 119 млн руб., ТНР — 160 млн руб. Компании должны подтвердить исполнение этих мероприятий.

Таким образом, РСТ замедлила рост тарифов для этих организаций с 1 июля 2018 года. «Т плюс» заявила тариф в г. Перми в 1 845, 46 руб./Гкал, в Закамске — 2526,02 руб./Гкал. РСТ, проверив расчеты компании, снизила его до 1371, 90 руб. (рост — 4%) и 1854,33 руб. (рост — 2,7%) соответственно. ПСК посчитала, что экономически обоснованный тариф составляет 3 869,42 руб./Гкал. (рост — 215,1%). РСТ установила его на уровне 1 860,27 руб./Гкал. (рост — 3,4%).

Как пояснили в РСТ, рост тарифа обусловлен ежегодной индексацией в соответствии с федеральным законодательством, причем индексация пройдёт от уже сниженного в сентябре тарифа.

«На первом месте для нас стоят интересы жителей, и мы планомерно наводим порядок в сфере тарифообразования в соответствии с этой логикой, — говорит и.о. заместителя председателя Правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв. — Политика очень простая: или организация реально вкладывает средства в ремонт и модернизацию инженерных сетей, повышая тем самым качество и надежность коммунальных услуг, или никакого роста тарифа. Тарифы устанавливаются только в соответствии с подтвержденными затратами».

В 2017 году РСТ приняла несколько решений, направленных на снижение платы за коммунальные услуги. Во-первых, с 1 июня были понижены нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения на общедомовые нужды. Во-вторых, с 1 сентября были уменьшены нормативы по отоплению в двухэтажных домах до 1999 года постройки, а также скорректированы сроки отопительного сезона в ряде муниципальных образований. Наконец, с 1 октября были снижены тарифы на тепло для пяти региональных производителей и поставщиков тепловой энергии. По предписанию ФАС России из тарифа исключены статьи затрат «Добровольное медицинское страхование», «Аренда», «Прочие расходы из прибыли», а также скорректирована статья «Затраты на ремонт». Выполнен перерасчет и скорректированы суммы включения в тариф по статьям «Юридические услуги», «Консалтинговые услуги». Для ПАО «Т Плюс» снижение тарифа составило 0,5%; для ООО «ПСК» — 1,2%; для ООО «ПСК» — «ОСП Котельные» — 3%; для АО «БСК» — 1,1%, для ООО «Инвестспецпром» — 0,3%.

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