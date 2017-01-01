Ремонт коммунального моста через Каму начнётся в июне
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Основные работы по ремонту коммунального моста через Каму в Перми начнутся в июне. Согласно информации на портале госзакупок, по итогам электронного аукциона поступила одна заявка на выполнения ремонты работ от ООО «ТСК».
В ближайшее время заказчик — администрация Перми — заключит с компанией контракт на оказание услуг.
Подготовительные работы начнутся с даты заключения муниципального контракта и продлятся до 20 июня. После подрядчик проведёт фрезерование асфальта проезжей части. Укладка асфальта начнётся с 15 июля. Все работы планируется завершить к концу августа.
Всего по смете на ремонт моста будет потрачено 34 млн 842 тыс. руб. Гарантийный срок асфальтобетонного покрытия — 24 месяца.
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