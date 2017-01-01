Нападения на школьников в России могут быть связаны посредством социальных сетей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели, сообщает «Интерфакс».

«Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей», — сообщил агентству информированный источник.

Напомним, в Перми 15 января в 10:20 утра произошло нападение на детей школы №127. По версии следствия, двое вооружённых ножами подростков пришли в школу, зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. После этого обвиняемые нанесли удары ножом друг другу. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору». 17 января молодых людей арестовали на два месяца. После выписки из больницы их переведут в СИЗО.

На следующий же день, 17 января, в одной из школ Сосновского района Челябинской области во время конфликта между учащимися 9 класса один из подростков ударил ножом другого. Пострадавший с непроникаемым ножевым ранением был доставлен в медицинское учреждение, его состояние удовлетворительное. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Кроме того, сегодня, 19 января, приблизительно в 9.35 в школу №5, расположенную в посёлке Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей, сообщает пресс-служба правительства Республики Бурятия. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения.

По предварительной информации в больницу доставлено четверо пострадавших, в том числе три ученика 7 класса. Всем им оказывается медицинская помощь в учреждениях города Улан-Удэ, их состояние уточняется. Также повреждения при задержании себе нанес один из нападавших, он под конвоем доставлен в медицинское учреждение, ведется его опознавание личности. Поиски оставшихся двоих нападавших продолжается.





Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570