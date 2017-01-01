Пермские нефтяники наградили победителей конкурса социальных и культурных проектов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

18 января подведены итоги реализации грантов XVI Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Главную награду — селенитового медведя — вручили в 12 номинациях.

Среди дебютантов этого года — городской округ «Звёздный» и Большесосновский район, а также Удмуртская республика. Поддержку лукойловцев в Год экологии получили 174 проекта. Общий грантовый фонд составил 27,5 млн руб.

Всего 31 участник были номинированы на вручение «Селенитового медведя» за лучшую реализацию своих работ. В итоге жюри определило 12 обладателей главного приза. За 16 лет конкурса реализовано 2 тыс. проектов на общую сумму грантов более 305 млн руб.

Среди самых ярких — идеи, созданные для изучения истории родной земли. Например, дети из воскресной школы Суксунского района объединились в поисковые отряды и сделали проект русской избы. В Чайковском районе появилась модель улицы села XIX века, а в Чусовском районе, благодаря инициативе участников, возрождается старинное ремесло — ткачество. Самой популярной стала номинация «Духовность и культура», на втором месте основная номинация года — «Экология».

«Мы провели огромную совместную работу по сохранению природы в рамках Года экологии и конкурс нам в этом помог. Это и генеральная уборка берегов рек, создание 10 скверов, благоустройство 5 родников. Когда-то мы начинали с 24 проектов и не представляли, что спустя 16 лет их будет 174, а конкурс выйдет за пределы Пермского края», — отметил в приветственном слове к победителям Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570