Прикамские компании принимают участие в выставке «Образование и карьера»

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Сегодня, 18 января на площадке ВЦ «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59) начала работу выставка-форум «Образование и карьера», организаторами которой выступают Министерство образования и науки Прикамья, администрация краевой столицы и «Пермская ярмарка».

Более 120 организаций представят свои услуги: вузы, колледжи, техникумы, профессиональные лицеи, училища, школы и уникальные детские сады. Здесь также можно будет узнать о дополнительном образовании, учёбе за рубежом и предложениях по стажировке, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края. Предполагается, что в выставке-форуме примет участие более 37 тысяч человек из 15 городов России.

Учащимся предложат пройти профориентацию, записаться на подготовительные курсы и консультации по ЕГЭ и ОГЭ, принять участие в профориентационном квесте и своеобразном «краш-тесте профессии», который позволит познакомиться с прикладными аспектами профессий. Педагоги смогут посетить мастер-классы от экспертов отрасли, познакомиться с новинками учебной литературы, информационными технологиями в образовании, а также методическим и материально-техническим обеспечением образовательного процесса.

Компании-работодатели, со своей стороны, проведут презентации своих предприятий. Так, например, для посетителей выставки — выпускников школ, студентов средних и высших учебных заведений — специалисты «Уралкалия» проведут консультации по особенностям и перспективам работы на предприятии, преимуществам корпоративного социального пакета. Кроме того, для абитуриентов и выпускников учебных заведений Компания организует обучающие мастер-классы по темам: «Как успешно пройти собеседование» и «Как правильно составить резюме».

Кроме того, с помощью технологии виртуальной реальности все посетители стенда «Уралкалия» смогут воспользоваться уникальной возможностью спуститься под землю на глубину 400 м и оценить природную красоту Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» — это динамично развивающаяся компания, признанный лидер в мировой калийной отрасли. Мы ориентируемся на лучшие мировые практики и стремимся постоянно совершенствоваться. Конкурентная заработная плата и один из лучших в отрасли социальный пакет позволяют нам привлекать лучших молодых специалистов, для которых мы создаем все условия для профессионального развития и карьерного роста.

Отметим также, что на выставке пройдёт традиционная «Ярмарка вакансий», на которой Центр занятости населения Прикамья представит свыше 20 тыс. вакансий в Перми. Выставка-форум «Образование и карьера» продлится до 21 января 2018 года.

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