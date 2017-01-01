В Перми бизнесмен получил штраф за помощь в передаче взятки чиновнику
Предприниматель помог другому бизнесмену передать начальнику отдела контроля качества дорожных работ управления дорог и транспорта Пермского края 200 тыс. руб.
По версии следствия, осенью 2017 года мужчина неоднократно предлагал чиновнику получить взятку за внесение ложных сведений о соответствии уложенного асфальта требованиям ГОСТ. В итоге 25 октября 2017 года они наконец встретились, но после передачи денег взяткодателя и посредника сразу задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.
Суд приговорил посредника к штрафу в размере 2 млн руб. Но с учётом нахождения бизнесмена под домашним арестом сумму снизили до 1,75 млн руб.
Уголовное дело в отношении взяткодателя ещё рассматривается судом, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
Агент 570