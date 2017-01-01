Жителям Горнозаводска пересчитали размер платы за горячую воду и отопление

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Фото: Константин Долгановский

ООО «Горнозаводск-МикроТЭК», в концессии которой находится горнозаводская котельная №5, провела перерасчёт в связи с некачественно предоставляемой услугой по отоплению и горячему водоснабжению в октябре-декабре 2017 года.

Напомним, в начале декабря в Горнозаводске произошла авария на котельной №5, которая обслуживает почти две трети домов в городе, в том числе, два детских сада. По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова, и.о. заместителя председателя Правительства Пермского края — руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв на месте разбирался в ситуации. В частности, он поручил провести ремонт оборудования котельной силами обслуживающей её организации ООО «Горнозаводск-Микротэк», провести жителям перерасчёт размера платы за отопление и горячую воду и заняться системной модернизацией теплового хозяйства.

Перерасчёты производятся, исходя из фактически сложившейся ситуации по узлам учёта ресурсов. Общая сумма перерасчётов составила 687 тыс. руб.

Плата за горячую воду в октябре и ноябре будет выставлена по показаниям приборов учёта, пояснили в администрации Горнозаводского района. В декабре же горячую воду посчитают по цене холодной.

Максимальное снижение размера платы за отопление — на 50% — произошло в домах №№1, 3, 5 по ул. Пионерской (за октябрь в платёжках за ноябрь), доме №7 по ул. Свободы (за октябрь), а также на 30% в домах №№54 и 56 по ул. Октябрьской (за ноябрь в декабрьских квитанциях). Для основной части потребителей из квитанций за октябрь-ноябрь 2017 года вычли 15-30%.

В декабре плата за отопление начислялась по показаниям общедомовых приборов учёта. Для тех домов, где таких приборов нет, за теплоснабжение в декабре было снято 15%.

Кроме того, администрация района разработала план мероприятий по безаварийному вхождению в отопительный период 2018-2019. В частности, в течение января-февраля будут проведены текущие работы по замене конвективной части трех котлов. На эти цели «Горнозаводск-МикроТЭК» потратит 4 млн руб. из собственных средств. Уже заключен договор с подрядчиком, который приступил к работе.

Единственный нюанс — при проведении таких работ температура в квартирах будет снижаться. Горнозаводские власти обещают уведомлять жителей о таких мероприятиях через сайт городской газеты «Новости», через официальный сайт администрации (информация о проводимых работах опубликована на главной странице) и посредством объявлений на подъездах.

Также разработанным планом предусмотрены предпроектное техническое обследование состояния котельной и проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению котельной, которые будут проведены до марта 2018 года.

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