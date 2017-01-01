Пострадавшие в школе №127 получат материальную помощь Из краевого бюджета на эти цели выделят 2,8 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

По распоряжению губернатора Пермского края Максима Решетникова, пострадавшие во время нападения учащиеся 4 «Б» класса получат материальную помощь из краевого бюджета. В целях психологической поддержки на мартовские праздники все ученики 4 «Б» класса и дети учителя будут отправлены в туристическую поездку за счёт краевого правительства.

По результатам визита министр образования и науки России Ольга Васильева также приняла решение направить всех учащихся 4 «Б» и детей учительницы для психологической поддержки в международный детский лагерь «Артек», предоставив им места. Все ребята будут отдыхать в одну смену, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

Для материальной помощи пострадавшим будут осуществлены выплаты из краевого бюджета в общем объеме 2,8 млн руб. Учитель Наталья Шагулина и ученик, направленный на лечение глаза в Москву, получат по 500 тыс. руб. Еще 400 тыс. руб. будут направлены семье мальчика, находящегося в реанимации. Семьям еще семи школьников будет выделено по 200 тыс. руб.

Напомним, в результате происшествия 15 января 2017 года в пермской школе №12, было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Трое, учитель Наталья Шагулина и двое подростков, были направлены в тяжёлом состоянии в Городскую клиническую больницу №4, 9 детей — учеников четвёртого класса, были направлены в Краевую детскую клиническую больницу №15.

По информации городской администрации занятия в школе были возобновлены сегодня, 18 января.

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