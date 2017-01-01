Депутаты земсобрания Чайковского поддержали инициативу проведения слушаний по объединению территорий
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Как сообщили в пресс-службе районной администрации Чайковского, сегодня, 18 января, на заседании Земского собрания депутаты единогласно поддержали инициативу проведения публичных слушаний по вопросу о преобразовании города и поселений в единый городской округ.
Слушания назначены на 29 января.
Напомним, вчера на внеочередном заседании депутаты гордумы Чайковского проголосовали за наделение городского поселения статусом городского округа и выделением из состава Чайковского муниципального района.
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