На поддержку уровня рождаемости в Прикамье дополнительно направят 600 млн рублей

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Во всех территориях региона начат прием заявлений от семей на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, сообщает Министерство социального развития Прикамья.

Выплата полагается семьям, в которых доход на каждого не превышает 1,5 прожиточных минимума. Расчет осуществляют специалисты органов социальной защиты. Размер выплаты в Пермском крае в 2018 году — 10 тыс. 289 руб. в месяц.

Кроме того, в Прикамье существует дополнительный механизм поддержки рождаемости. Так, женщинам в возрасте от 19 до исполнения 24 лет, родившим первенца с 1 января 2017 года, при достижении ребенком возраста полутора лет, оказывается дополнительная поддержка в виде единовременной выплаты. Первые выплаты начнутся с 1 июля 2018 года. Размер региональной единовременной выплаты составляет 60 тыс. руб.

Как отмечал ранее губернатор Прикамья Максим Решетников, Пермский край стал первым в России, кто предусмотрел средства на данную меру социальной помощи согласно поручению президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

«На трёхлетний период на данную меру социальной помощи в краевой казне предусмотрено более 600 млн. руб. Инициатива крайне важная и своевременная, которая позволит поддерживать уровень рождаемости в крае на стабильном уровне», — подчеркнул Максим Решетников.

В целом на поддержку семей с детьми регионом расходуется порядка 2,5 млрд рублей ежегодно.

Более подробную информацию о выплатах на первого ребенка можно найти на официальном сайте Министерства социального развития Пермского края.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края







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