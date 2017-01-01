Мэрия Перми не планирует продавать дачу Мешкова Первый вице-мэр Перми Виктор Агеев уверяет, что этот памятник архитектуры не повторит участь дачи в «Лесном уголке», уничтоженной при застройке

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По данным «Нового компаньона», эта дача принадлежала основателю Пермского университета Николаю Мешкову

Фото: Константин Долгановский

Земельный участок на территории детского оздоровительно-образовательного спортивного лагеря «Фортуна» в Закамске вместе с бывшей дачей основателя Пермского университета не входит в план приватизации объектов муниципального имущества, сообщил «Новому компаньону» первый вице-мэр Перми Виктор Агеев. По словам чиновника, возможность его продажи частным лицам на сегодняшний день исключена.

Несмотря на то, что «Фортуна» не используется уже восемь лет, там по-прежнему могут размещаться летние палаточные лагеря. Первый замглавы администрации города знает о том, что на территории участка находится охранная зона объекта культурного наследия регионального значения. За более подробной информацией о планах по этому объекту чиновник посоветовал обратиться к своим подчиненным.

Объект культурного наследия «Дача на Набережной» вместе с охранной зоной, установленной приказом краевого министерства культуры, зарегистрирован по адресу: ул. Кировоградская, 162. Известно, что до революции это строение принадлежало основателю Пермского университета и всего высшего образования на Урале Николаю Мешкову. Как сообщили «Новому компаньону» в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, в 2015 году уполномоченный орган провел проверку технического состояния объекта, которое было признано неудовлетворительным. Проект реставрации этого памятника инспекция не согласовывала, существует ли такой документ, там сказать затруднились.

Напомним, в 2009 году департамент имущественных отношений администрации Перми продал за 19 млн руб. другой объект культурного наследия на этом участке — дачу в «Лесном уголке» по адресу: ул. Кировоградская, 152. Покупателем стала некая госпожа Попова. В результате строительства поселка таунхаусов на купленной территории памятник был уничтожен. На заявления Госинспекции по охране объектов культурного наследия правоохранительные органы вынесли четыре отказа в возбуждении уголовного дела. Виновные в уничтожении памятника не установлены и не наказаны. Заявление с просьбой провести проверку этих фактов «Новый компаньон» направил прокурору Пермского края Вадиму Антипову.

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