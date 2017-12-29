Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 19 января

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Травить нельзя отпустить. Пермские зоозащитники провели пикет в рамках Всероссийской акции в защиту Красной книги и животных с притравочных станций. Активисты выразили протест против решения Совета Федерации отклонить законопроект об отмене контактной притравки и потребовали скорейшего принятия закона об ответственном обращении с животными.

Первые выводы. Пермь с рабочим визитом посетила министр науки и образования РФ Ольга Васильева.

Веселей, рабочий класс! Почти 400 конкурсантов приняли участие в конкурсе профессионального мастерства.

Огни большого города. Файер-шоу на пике арктического вторжения.

Про общность городов и судеб. Пермяков приглашают посетить выставку, посвящённую эвакуации из блокадного Ленинграда.

О победах — через квесты. Пермяки смогут принять участие в исторических квестах.

Утиная перепись. Горожане могут посчитать обитателей малых рек и незамерзающих водоёмов.

Эйнштейн народного театра. История режиссёра, проложившего дорогу в Кремль.

О людях и богах. В фойе киноцентра «Премьер» открылась фотовыставка «Пермские боги. Образ. Место. Время».

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте friday.perm.ru и в социальной сети «ВКонтакте».

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