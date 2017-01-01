Краснокамская гордума единогласно поддержала инициативу создания городского округа

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», сегодня, 18 января, на заседании городской думы Краснокамского района рассмотрели вопрос преобразования статуса поселения в городской округ. В результате депутаты единогласно поддержали инициативу. На следующем этапе объединительного процесса предложение рассмотрят депутаты Земского собрания Краснокамского района.

Напомним, 10 января в Краснокамске в результате публичных слушаний была поддержана инициатива по созданию городского округа и рекомендована к рассмотрению в гордуме. Ранее депутаты Гремячинского, Кизеловского и Чайковского городских поселений также одобрили процесс обеднения города и района.





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