В Прикамье из-за ОРВИ закрывают группы в детских садах

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На прошлой неделе ОРВИ в Пермском крае заболело более 16,7 тыс. детей младше шести лет. Среди взрослых и школьников эпидемический порог не превышен.

Сейчас во всех детсадах введён «утренний фильтр», чтобы не допустить в учреждение детей с симптомами заболевания. Если из-за болезни 20% детей в группе не посещают детский сад, её временно закрывают. Уже приостановлена деятельность восьми групп, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

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